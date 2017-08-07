НАПК проверяет 265 деклараций чиновников

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Понедельник, 7 августа 2017, 10:38

Национальное агентство по предупреждению коррупции по состоянию на август рассмотрело информацию по 376 обращений.

Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник.

Указывается, что НАПК приняло решение о проведении полной проверки декларации лица по 220-ти субъектах декларирования и представленных ими 265-ти деклараций 2015, 2016 годы.

"Также по результатам рассмотрения информации в обращениях, во время заседаний приняты решения об отказе в проведении полной проверки 156-ти субъектов декларирования", - сообщили в НАПК.

Как известно 1 августа НАПК отказало в полной проверке 19 е-деклараций за 2015-2016 годы лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Украинская правда

Темы: НАПК декларации
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