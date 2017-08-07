США обещает ответить России на высылку дипломатов до 1 сентября

США еще не определились с мерами в ответ на высылку Россией американских дипломатов, однако сделают это до 1 сентября.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник, сообщает Европейская правда со ссылкой на ABC News.

По его словам, он сообщил о намерениях США ответить на действия России до 1 сентября российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, с которым он встречался в воскресенье в Маниле.

Тиллерсон отметил, что США еще не определились со своим ответом. Он рассказал, что во время встречи попросил Лаврова ответить на "несколько уточняющих вопросов" по поводу решения Кремля о высылке американских дипломатов.

Напомним, в пятницу, 28 июля, МИД РФ объявил о санкциях против американских дипломатов. Это стало ответом Москвы на принятый Конгрессом США законопроект о санкциях против России.

Россия требует от США до начала осени сократить число своих дипломатических сотрудников до 455 человек. Также посольство США больше не сможет использовать складские помещения на Дорожной улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.

Государственный департамент США выразил протест в связи с санкциями России.