Обвинение в Крыму просит для Чийгоза 8 лет колонии

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Понедельник, 7 августа 2017, 11:20
Крым.Реалии

Крымский прокурор Анастасия Супряга просит у суда для одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщают адвокат Николай Полозов и журналист "Крым.Реалии" из Верховного суда аннексированного Россией Крыма, где 7 августа начались прения по этому делу.

На заседание явилось трое потерпевших – Фатуев, Баранов, Соловьев. Для поддержки подсудимого явилось около 50 человек, включая Ильми Умерова и других крымскотатарских активистов. Все места в зале заняты, сообщает Крым.Реалии.

Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, когда под Верховной Радой Крыма шел митинг и проукраински, и пророссийски настроенных жителей.

По словам прокурора, "в судебном следствии вина подсудимого полностью доказана".

Супряга сослалась на заключения судмедэкспертиз, большей частью датированных маем и июнем 2015 года, а также на показания Сергея Аксенова, Заура Смирнова, Эйваза Умерова, Сергея Цекова, Ольги Ковитиди, Владимира Константинова и трех тайных свидетелей.

Кроме того, прокурор упоминала о видеофайлах, часть которых зафиксировала, как Ахтем Чийгоз выстраивает людей перед зданием Верховной Рады АРК 26 февраля 2014 года.

Среди других доказательств вины, по словам прокурора, – явка с повинной Юнусова, Кантемирова, показаний Эскендера Небиева. По мнению обвинения, показания свидетелей защиты не опровергают остальные доказательства.

Обратную силу применения уголовного законодательства России к событиям 26 февраля 2014 года Супряга пояснила тем, что "после присоединения Крыма, российские законы стали действовать по отношению к преступлениям более раннего периода для защиты прав и интересов граждан".

Посему обвинение просит наказать Чийгоза лишением свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

В ходе выступления прокурора адвокат Александр Лесовой в очередной раз потребовал от прокурора говорить медленнее, чтобы успевать записывать тезисы обвинения. Судьи заявили, что они все успевают.

Как известно, Ахтема Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, которому противостоял пророссийский митинг.

‪1 августа завершилось судебное следствие, а 7 августа начались прения по уделу Чийгоза, которое суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля".

Темы: Крым крымские татары суд аннексия
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