В одной из механизированных бригад кормили "мертвые души" – Минобороны

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Понедельник, 7 августа 2017, 12:08

В 24 отдельной механизированной бригаде во время аудита были выявлены нарушения, которые привели к потерям на сумму почти 5 миллионов гривен.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Минобороны.

"Основная сумма нарушений, а это более 4,2 млн грн., связана с "безосновательным завышением объемов и стоимости услуг по питанию". В частности, по данным аудита, в течение 2016 ежедневно безосновательно находились на трехкратном пищевом обеспечении от 200 до 450 офицеров и контрактников. Вызывает сомнения и тот факт, что зафиксирована почти 100 процентная явка на приемы пищи в подразделении офицеров и контрактников, даже в выходные и праздничные дни", - говорится в сообщении.

Указывается, что в ходе аудита, было также выявлено более 433 тысяч гривен незаконных расходов на выплату заработной платы.

"Эти средства выплачены военнослужащим, которые считаются такими, которые самовольно оставили воинскую часть, и не имеют права на получение денежного обеспечения пока идет расследование указанных фактов", - сообщили в Минобороны.

Также обнаружена недостача имущества продовольственной службы на сумму почти 185 тысяч гривен.

"Наряду с тем, установлено нарушения, связанные с неучетом полученного военного имущества, несвоевременными выплатами денежного обеспечения и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим было принято решение провести детальную проверку выявленных фактов.

Украинская правда

Темы: армия криминал
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