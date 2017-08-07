Участниц Pussy Riot задержали после акции в поддержку Сенцова

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Понедельник, 7 августа 2017, 12:49
FB Masha Alekhina

Участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали после организованной ими акции в российском Якутске в поддержку украинского режиссера-политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом рассказала сама Алехина, передает "Медиазона".

"Алехину и Борисову увезли в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения - проведения несанкционированной акции", - отмечает издание.

Как сообщалось, 6 августа в российском Якутске участницы Pussy Riot провели акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в России.

Как известно, 28 марта на вручении премии "Ника" Сокуров высказался за освобождение украинского политзаключенного Олега Сенцова и против силового подавления протестов, которое произошло в России в воскресенье, 26 марта.

Об Олеге Сенцове также говорила и актриса Елена Коренева. Она подняла тему политзаключенных. "Среди них Олег Сенцов, наш коллега, Сергей Мохнаткин и Олег Навальный. Мы не можем им помочь, но мы должны знать, что это происходит в нашей стране", - заявила она.

Как известно, 25 августа 2015 российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Темы: Сенцов политзаключенные
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