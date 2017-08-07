В воскресенье горячее всего в зоне АТО было у моря, 3 бойцов ранены

За минувшие сутки на востоке Украины ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не погиб, но трое были ранены.



Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге 7 августа.



"За прошедшие сутки погибших нет, трое военнослужащих получили ранения", – сказал он.



На луганском направлении боевики нарушали "тишину" 5 раз. У Бахмутской трассы и в Попаснянском районе открывали огонь после 16:00. В Крымском применили миномет.



В Новотошковском и Новоалександровке украинские войска вынуждены были открывать ответный огонь.

На донецком направлении враг совершил 4 враждебных обстрела. В частности, в Авдеевке и Песках было неспокойно между полуночью и 5 утра, боевики применяли бронетехнику и легкое вооружение.



На двух разных участках фронта украинские бойцы открывали огонь в ответ.



На мариупольском направлении было 9 вражеских обстрелов, 6 из них – с использованием тяжелого вооружения.

В частности, очень беспокойно в воскресенье было на юге, у Азовского моря. Там боевики выпустили по бойцам ВСУ около 40 мин из минометов, обстрелы длились от часа и больше.



В Широкино после 22 вечера противник применил РСЗО "Град", выпустив 18 ракет.



А в Новотроицком произошел 45-минутный обстрел, там боевики применили снайперское вооружение и гранатомет системы АГС.



Алена Рощенко, УП