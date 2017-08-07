Суд арестовал все имущество Насирова, включая недвижимость

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Понедельник, 7 августа 2017, 13:36

Суд наложил арест на все имущество отстраненного главы фискальной службы Романа Насирова, включая имеющуюся в госреестре недвижимость.

Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на его адвоката Александра Лысака.

"У него арестовано все имущество, включая то, которое было изъято", - сказал он.

По словам адвоката, Насиров уже не изучает возможность получения разрешения выехать на лечение в США через суд.

Лысак сообщил, что суд дважды отказал в этом его клиенту и принял решение о прохождении лечения в Украине.

Как сообщалось, 2 марта Насирова задержали по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением. 16 марта он вышел из-под стражи, потому что жена и тесть внесли за него 100 млн гривен залога.

Насиров пожаловался, что во время обыска у него дома детективы НАБУ изъяли последние деньги и теперь его жене не за что жить. На это имущество был наложен арест.

Позже Апелляционный суд Киева в ответ на жалобу адвокатов Насирова частично отменил арест, наложенный на это имущество.

Темы: Насиров арест недвижимость Фискальная служба
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