В Северодонецке – антитеррористические меры, жителей просят не выходить

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Понедельник, 7 августа 2017, 14:32

В Северодонецке вскоре проведут антитеррористические мероприятия.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"В ближайшее время в городе Северодонецк Службой безопасности Украины будут проводиться превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам", - говорится в сообщении.

"Полиция обращается к жителям города не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Во время проведения мероприятий не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д", - написала она.

Также она попросила в случае получения информации "о причастности неизвестных лиц в ДРГ или террористических подразделений боевиков", немедленно сообщать в адрес дежурных служб.

Украинская правда

Темы: Донбасс СБУ
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