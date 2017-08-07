МИД требует от России немедленно освободить Чийгоза
Министерство иностранных дел Украины требует, чтобы РФ прекратила преследование одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза.
Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца.
"8 лет за патриотизм... Псевдо-прокуратура, псевдо-суды. Требуем от оккупанта прекратить преследование А. Чийгоза", - написала она.
8 років за патріотизм...Псевдо-прокуратура, псевдо-суди. Вимагаємо від окупанта припинити переслідування А.Чийгоза. https://t.co/kYE81q6dKb— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 7, 2017
Как сообщалось 7 августа крымский прокурор Анастасия Супряга попросила у суда для Ахтема Чийгоза 8 лет лишения свободы.
Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, когда под Верховным Советом Крыма проходил митинг проукраински и пророссийски настроенных жителей.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.