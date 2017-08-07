В РФ сняли ограничение проживания для людей с Донбасса – Затулин

В России отменили ограничение на время пребывания для жителей контролируемых боевиками территорий Украины, утверждает Константин Затулин.

Об этом главе комитета Госдумы РФ по делам СНГ сообщили в Главном управлении по вопросам миграции российского МВД в ответ на его обращения, сообщает сайт Затулина.

"Всем миграционным органам на местах разослано дополнительное указание не распространять на граждан Украины, прибывших с территории ЛНР/ДНР, правило миграционного учета 90/180. Таким образом, для них сохраняется возможность продлять миграционный учет", – сообщает депутат со ссылкой на руководство ведомства.

Всех, кому откажут в продлении миграционного учета, Затулин просит обращаться к нему.

На сайте МВД России официального сообщения о таком упрощении нет.

Как известно, с 1 августа 2015 года граждане Украины могут находиться в РФ не больше трех месяцев суммарно в течение каждого полугодия.(если только у них нет вида на жительство или разрешения на работу).

18 февраля Россия признала "паспортами" документы так называемых "ДНР" и "ЛНР", выданные на захваченных пророссийскими боевиками и российскими военными частях востока Украины.

Но на территории России для лиц, получивших такие "паспорта", действовали те же миграционные правила, что и для остальных граждан Украины: они обязаны были каждые 90 дней выезжать.