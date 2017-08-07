В РФ сняли ограничение проживания для людей с Донбасса – Затулин
В России отменили ограничение на время пребывания для жителей контролируемых боевиками территорий Украины, утверждает Константин Затулин.
Об этом главе комитета Госдумы РФ по делам СНГ сообщили в Главном управлении по вопросам миграции российского МВД в ответ на его обращения, сообщает сайт Затулина.
"Всем миграционным органам на местах разослано дополнительное указание не распространять на граждан Украины, прибывших с территории ЛНР/ДНР, правило миграционного учета 90/180. Таким образом, для них сохраняется возможность продлять миграционный учет", – сообщает депутат со ссылкой на руководство ведомства.
Всех, кому откажут в продлении миграционного учета, Затулин просит обращаться к нему.
На сайте МВД России официального сообщения о таком упрощении нет.
Как известно, с 1 августа 2015 года граждане Украины могут находиться в РФ не больше трех месяцев суммарно в течение каждого полугодия.(если только у них нет вида на жительство или разрешения на работу).
18 февраля Россия признала "паспортами" документы так называемых "ДНР" и "ЛНР", выданные на захваченных пророссийскими боевиками и российскими военными частях востока Украины.
Но на территории России для лиц, получивших такие "паспорта", действовали те же миграционные правила, что и для остальных граждан Украины: они обязаны были каждые 90 дней выезжать.
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