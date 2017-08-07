Заседание по делу Чийгоза перенесли – здание суда обесточено

Заседание по делу в отношении одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза перенесли на 8 августа в связи с тем, что здание Верховного суда Крыма обесточено.

Об этом сообщает QirimInfo.

Адвокат Николай Полозов в видеообращении, опубликованном в Facebook, рассказал, что в дообеденное время выступила прокурор Супряга.

"В прениях она не слишком много прилагала усилий, фактически пересказала обвинение, которое было предъявлено Ахтему Чийгозу, с небольшими исключениями, которые у нас возникли в ходе судебного следствия", – заявил он.

Полозов отметил, что прокурор в прениях признала Чийгоза гражданином Украины, без каких-либо оговорок.

"Мы все знаем тяжелые ситуации с другими политзаключенными украинскими, когда им навязывают российское гражданство и это препятствует к последующей их выдачи в Украину по конвенции", – добавил Полозов.

Адвокат сообщил, что в здании суда произошло возгорание силового кабеля. Была вызвана пожарная команда и суд был вынужден принять решение о перенесении заседания на вторник.

Как известно, прокурор попросила 8 лет лишения свободы для Ахтема Чийгоза.