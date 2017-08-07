Россия хочет построить телевышку в Крыму для противодействия украинскому сигналу

583 просмотра
Понедельник, 7 августа 2017, 15:34

В 2018 году Россия планирует построить телевышку неподалеку Джанкоя в оккупированном Крыму, чтобы противодействовать сигналу украинской вышки в Чонгаре Херсонской области.

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в своем Facebook.

"Чонгарская башня создает для россиян проблемы в Северном Крыму. Именно поэтому оккупационная власть планирует в 2018 году за государственный счет строительство собственной башни неподалеку Джанкоя, для противодействия Чонгару, высотой 151 метр - РТС "Соленое озеро", - отметил Костинский.

По его мнению, в РФ идут на такой шаг, чтобы противодействовать трансляции украинских телеканалов чонгарской башней.

"Пока они будут пытаться отвечать на наши шаги, будем продолжать реализацию Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и на территорию Крыма. Согласно этой стратегии, количество телеканалов и радиостанций, вещают на полуостров, будет увеличиваться ", - добавил Костинский.

Как сообщалось, 17 марта 2017 года в селе Чонгар Херсонской области открыли 150-метровую телебашню, которая вещает для жителей аннексированного Россией Крыма.

Темы: телевидение
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Луганщине завершили монтаж башни, которая будет транслировать украинское телевидение 5 августа 2017, 00:37
Журналиста НТВ ударили в прямом эфире с криками "Захватим Украину" 2 августа 2017, 17:00
Президент ФК "Карпаты" поделился телеканалом ZIK с родственниками 31 июля 2017, 14:25
powered by lun.ua
Главные новости
Розенблат подарил сестре арестованную судом часть дома
РФ не ограничивает 90 днями людей с оккупированного Донбасса – Затулин
"Впечатляющий показатель": За неделю в Украине утонули почти 100 человек
Суд арестовал все имущество Насирова, включая недвижимость
Все новости
Cсорьтесь правильно

9 советов психолога, как при этом не навредить отношениям

Говорите НЕТ!

Искусство говорить НЕТ!, Или Учителя были хорошие