Апелляционный суд Киева будет определять подсудность "газового дела Онищенко"

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Понедельник, 7 августа 2017, 16:01

Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты фигурантов дела о хищении газа ПАО "Укргазвыдобування" о направлении запроса в Апелляционный суд Киева относительно определения подсудности данного дела.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Кирилл Антонов, он подал ходатайство, которое поддержано всей защитой, о том, чтобы был изменен суд, который будет рассматривать это дело по сути - с Соломенского на Шевченковский райсуд Киева.

"Все действия, которые инкриминируются по этому делу, связаны с компанией "Укргазвыдобування", которая расположена в Шевченковском районе Киева, поэтому полагаем, что это дело целесообразно рассматривать в этом суде", - пояснил Антонов.

Адвокат также указал, что, согласно законодательству, если следственное подразделение НАБУ, которое находится на определенной территории, расследует какое-то дело, оно не может рассматриваться в суде, который находится на этой же территории.

Антонов сообщил, что 11 августа будет оглашен полный текст этого решения Соломенского райсуда, после чего он будет направлен в Апелляционный суд Киева, который должен будет определить коллегию судей и назначить дату рассмотрения этого вопроса.

Досудебное расследование расхищения средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству нанесены убытки на сумму около 3 млрд грн, детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.

Следствием установлена вероятная причастность к совершению преступлений 27 лиц.

Дело относительно восьми участников "газовой схемы" было направлено в Соломенский райсуд Киева 30 мая.

Одному из участников преступной организации, фигуранту дела о хищении газа ПАО "Укргазвыдобування" Валерию Постному, отведена роль организатора в составе преступной организации.

Темы: Онищенко суд
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