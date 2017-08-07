Россиян меньше разворачивают на границе, чем в 2015 году – Цигикал

243 просмотра
Понедельник, 7 августа 2017, 16:03

С 2015 года в Украину не пропустили около 20 тысяч граждан Российской Федерации.

Об этом глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о статистике, то с 2015 года по 3 августа 2017 года включительно отказано во въезде более 20 тысячам россиян. Цифры говорят о том, что все-таки больше всего отказов было в 2015 году – 10,9 тысяч, в 2017 году – это уже около 3 тысяч граждан РФ", – сказал он.

По словам Цигикала, причины отказа во въезде – это, в основном, необоснованная цель поездки, превышение срока регистрации, отсутствие подтверждения финансового обеспечения поездки.

"Если говорить о запрете на въезд, то на сегодняшний день речь идет о 3 148 гражданах РФ. Из них почти 100 – это известные российские артисты и публичные лица, которые, в основном, незаконно посещали Крым", – уточнил новый глава пограничников.

Как известно, генерал-майор Петр Цигикал возглавил пограничную службу Украины 25 июля.

Темы: Пограничная служба Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пограничники за первые 6 месяцев задержали более тысячи мигрантов 4 августа 2017, 04:44
Суд оправдал генерала Госпогранслужбы, который получил 10 лет за взятку 3 августа 2017, 21:53
Новый глава пограничников ездит на BMW стоимостью в три годовых зарплаты 26 июля 2017, 13:56
powered by lun.ua
Главные новости
Розенблат подарил сестре арестованную судом часть дома
В РФ сняли ограничение проживания для людей с Донбасса – Затулин
"Впечатляющий показатель": За неделю в Украине утонули почти 100 человек
Суд арестовал все имущество Насирова, включая недвижимость
Все новости
Cсорьтесь правильно

9 советов психолога, как при этом не навредить отношениям

Чернобыль

"Чермет": отрывок из книги писателя и исследователя Маркиана Камыша