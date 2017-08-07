Высший админсуд оставил решение ВР о снятии неприкосновенности с Клюева

Высший административный суд отказался отменять решение Верховной Рады о снятии неприкосновенности, даче согласия на задержание и арест внефракционного депутата-беглеца Сергея Клюева.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські новини".

Клюев просил суд признать противоправными и отменить постановления ВР от 28 января 2016 года, а также обязать парламент вернуть бывшему генеральному прокурору Виктору Шокину соответствующие представления.

По его мнению, заседание комитета Рады по вопросам регламента и организации работы парламента 22 декабря 2015 года прошло с нарушением регламента, поскольку на нем не присутствовал генпрокурор.

Также он отметил, что в решении комитета не было мотивировочной вывода относительно определения законности и обоснованности представления, а также законности получения доказательств.

Также Клюев отметил, что представление в отношении него рассмотрели с нарушением срока - вместо 7 дней рассмотривали через 36.

Кроме того, депутат-беглец заявил о фактах неперсонального голосования.

Однако коллегия судей установила, что Шокин при рассмотрении представления в комитете был в отпуске, а потому его обязанности исполнял его заместитель Роман Говда.

Также суд установил, что при рассмотрении представлений не поступало обращений депутатов о фактах неперсонального голосования.

Поэтому суд решил не отменять решение Верховной Рады.

Теперь постановление Высшего админсуда может пересмотреть Верховный Суд.

Как сообщалось, в январе 2016 года Верховная Рада дала разрешение на арест Сергея Клюева. Он проходит по нескольким делам, в том числе относительно махинаций с оформлением резиденции Януковича в Межигорье. В 2015 году он бежал из Украины.

В мая 2017 года Интерпол снял с розыска бывшего президента Виктора Януковича и его окружения, в том числе и Сергея Клюева.

Также стало известно, что помощники экс-депутата Сергея Клюева получали зарплату после его бегства из Украины.