Романюк объяснил, почему отказался избираться в новый ВСУ

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Понедельник, 7 августа 2017, 16:33

Председатель Верховного Суда Ярослав Романюк объясняет свой отказ от назначения в новый состав суда личными причинами.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Это личные причины. Я не считаю необходимым выносить их на всеобщее обсуждение", - сказал глава суда.

Он наотрез отказался обсуждать данные причины, назвав это своим личным делом.

Как известно, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного Суда.

Романюк также был среди победителей конкурса, но в последний момент подал заявление об отказе от участия.

Украинские новости

Темы: суд кадры
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