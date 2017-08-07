Саакашвили говорит, что въехал в Польшу по украинскому паспорту

Бывший одесский губернатор Михеил Саакашвили заявил, что пересек границу Польши, предъявив биометрический загранпаспорт Украины.

Об этом он сообщил на встрече с варшавским Евромайданом, видеозапись которой опубликовал в Facebook.

"Я считаю, этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка. Я поехал в аэропорт в Америке, сел на самолет. Они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов, хотя Аваков (Арсен, глава МВД Украины - ред.) и вызвал к себе посла США, чтобы предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту, потому что он недействителен. Затем я приехал в Польшу, мне улыбнулись и сказали: "Проходите, добро пожаловать!" - рассказал Саакашвили, демонстрируя собравшимся вышеупомянутый документ.

Как сообщалось, ранее бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации заявлял, что беспрепятственно приехал из США в Польшу, не прибегая к дипломатической помощи.

26 июля политики от Радикальной партии заявили о том, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения Саакашвили гражданства.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

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Украинская правда