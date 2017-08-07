В Николаевской области вспыхнул крупный лесной пожар

Спасатели борются с масштабным пожаром на территории лесного урочища в Николаевской области.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на территории Березнегуватского лесного хозяйства вблизи с. Новопавловское в пределах Снигиревского района поступило в Службу спасения 101 в понедельник в 11:24 от местной жительницы.

По прибытию на место пожарные установили, что огонь успел распространиться на значительную площадь и перекинулся на лесные насаждения.

По состоянию на 15:35 пожар локализован, приблизительная площадь горения составляет 15 га, из которых 3 га - верхового пожара.

В тушении огня принимают участие 10 единиц техники и 26 человек. Сейчас работы по ликвидации продолжаются.

Украинская правда