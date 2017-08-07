В Николаевской области вспыхнул крупный лесной пожар

251 просмотр
Понедельник, 7 августа 2017, 17:27

Спасатели борются с масштабным пожаром на территории лесного урочища в Николаевской области.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на территории Березнегуватского лесного хозяйства вблизи с. Новопавловское в пределах Снигиревского района поступило в Службу спасения 101 в понедельник в 11:24 от местной жительницы.

По прибытию на место пожарные установили, что огонь успел распространиться на значительную площадь и перекинулся на лесные насаждения.

По состоянию на 15:35 пожар локализован, приблизительная площадь горения составляет 15 га, из которых 3 га - верхового пожара.

В тушении огня принимают участие 10 единиц техники и 26 человек. Сейчас работы по ликвидации продолжаются.

 
 

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествие Николаевская область ГСЧС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Возле Кропивницкого зафиксировали незначительное повышение радиации 7 августа 2017, 13:52
"Впечатляющий показатель": За неделю в Украине утонули почти 100 человек 7 августа 2017, 13:41
От непогоды на юге Украины пострадали пятеро, один человек погиб 7 августа 2017, 10:37
powered by lun.ua
Главные новости
Саакашвили говорит, что въехал в Польшу по украинскому паспорту
Высший админсуд оставил решение ВР о снятии неприкосновенности с Клюева
Розенблат подарил сестре арестованную судом часть дома
В РФ сняли ограничение проживания для людей с Донбасса – Затулин
Все новости
Жара

Как избежать отравления в жару: эксперты назвали самые опасные продукты

Instagram дня

Мамы поддерживают неделю грудного вскармливания