Депортированному из Крыма не прекратили исполнительное производство

Суд аннексированного Крыма отказался прекратить исполнительное производство по депортации крымского активиста Недима Халилова, вывезенного с полуострова в Россию.

Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов в Facebook 7 августа.

"Суд отказал удовлетворить заявление Недима Халилова и его адвокатов о прекращении исполнительного производства по его депортации. Однако это лишь начальный этап, который нам был необходим", – написал он.

"На суде присутствовал, также представитель исполнительной службы – и просил не прекращать исполнительное производство по депортации Недима Халилова", ─ добавил Курбединов.

"Адвокаты подадут следующее заявление, которым мы обяжем исполнителей отчитаться в полном объёме и обосновать причины фактического лишения свободы Недима Халилов", – заявил он.

По словам защитника, заключение Халилова в центре временного содержания иностранных граждан, за сотни километров от Крыма, "уже превратилось не в необходимую процедуру выдворения, а в наказание и лишение свободы".

Агентство "Крымские новости" (QHA) пишет, что решение принял Железнодорожный районный суд Симферополя.

Надим Халилов

Летом 2016 года координатор организации "Движение сопротивления крымских татар" Недим Халилов попросил Центральный суд Симферополя признать действия российских властей в Крыму в отношении крымских татар незаконными. Он требовал предоставить крымскотатарскому языку статус государственного и вести судебные заседания на нем.

7 ноября 2016 года по решению суда Халилова вывезли из Крыма в Краснодарский край РФ за якобы нарушение миграционного законодательства, а через полтора месяца, 29 декабря, перевезли его в фильтрационный лагерь в Ростовской области России.

21 ноября 2016 года Халилов в знак протеста объявил голодовку, но 5 января 2017 года в связи с истощением после 45-дневного отказа от пищи он прекратил ее.

В конце июня текущего года стало известно, что Халилова перевели в спецприемник в Ставропольском крае РФ, отмечает "Крым. Реалии".

Сам Халилов утверждает, что не нарушал миграционных правил: по словам активиста, он уехал в Ташкент по советскому паспорту и опасался, что по этому документу в Крым его уже не пропустят, поэтому оформил узбекский паспорт – однако тот документ действовал до 2009 года, и Халилов "автоматически выбыл" из гражданства.

По словам активиста, у него нет гражданства, потому и депортировать его не могли ни в Узбекистан, ни в другую страну.