Пограничники уверяют, что не воровали на строительстве "Стены"

В Госпогранслужбе утверждают, что не причастны к хищениям на строительстве проекта "Стена" и обвинений от Генпрокуратуры не получали.

Об этом заявил в понедельник помощник руководителя Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

"На данный момент никакие подозрения или обвинения в отношении должностных лиц Госпогранслужбы не озвучивались... и их не должно быть", - сказал он.

Слободян уточнил, что в вопросе растраты средств речь не идет о сотрудниках Госпогранслужбы напрямую.

"Пограничники не выполняют никакой работы, у нас есть 11 генподрядчиков, которые занимаются реализацией этого проекта. В данном случае речь шла о взаимоотношениях генподрядчиков с подрядчиками и об их финансовых проблемах", - отметил помощник главы ГПСУ.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура выявила схему растраты и присвоения бюджетных средств в ходе строительства проекта "Стена" на границе с Россией. По данным следствия, более 100 млн гривен присвоили чиновники пограничной службы и частные предприниматели.

"Укринформ"