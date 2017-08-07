Снайпер боевиков убил украинского военного возле Марьинки

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Понедельник, 7 августа 2017, 18:25

Около 13:00 от пули вражеского снайпера погиб украинский военный неподалеку от Марьинки Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По его данным, также в понедельник на приморском направлении террористы выпустили 2 мины калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО на подступах к Широкино.

На донецком направлении, сообщают в штабе, под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в районе Невельского.

По информации пресс-центра, в общей сложности в течение 7 июля оперативная обстановка в районе проведения АТО несколько стабилизировалась. Российско-террористические группировки существенно уменьшили провокационные обстрелы позиций украинской армии.

В штабе это связывают с жаркой погодой и возможностью возникновения пожаров, в которых местные жители обвинят боевиков.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 6 августа, боевики террористических организаций на Донбассе 18 раз нарушили перемирие. Трое украинских защитников получили боевые ранения.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс чрезвычайное происшествие
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