СММ призывает убрать мины с моста в Счастье

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Понедельник, 7 августа 2017, 21:27

Заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг призывает украинскую сторону убрать мины на мосту в Счастье.

Об этом говорится в твите миссии.

"Авто СММ не пропустили через мост в Счастье. Он не поврежден, но гражданское население, в том числе невооруженные наблюдатели до сих пор не могут им пользоваться через мины", - говорится в сообщении

"Вооруженные силы Украины не изъяли мины. СЦКК не удалось скоординировать", - отметили в миссии.

 

"Мосты предназначены объединять людей, а не разъединять их. Удалите мины немедленно!" - привели в твиттере миссии слова Хуга.

Темы: Донбасс
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