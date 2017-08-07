Суд оштрафовал Львовский бронетанковый на 9,8 млн

Хозяйственный суд Киева принял решение взыскать с государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" в бюджет Украины 9,8 млн грн.

Таким образом суд удовлетворил иск военной прокуратуры Западного региона, сообщает сайт прокуратуры.

В декабре 2015 года Минобороны и завод заключили договор по изготовлению и поставке оборонному ведомству 10 тактических боевых колесных машин "Дозор-Б" для использования в зоне АТО.

В связи с превышением суммы средств, перечисленных Министерством обороны Украины над фактическими затратами завода на изготовление и поставку продукции, исполнитель (ГП "Львовский бронетанковый завод") должен был вернуть заказчику средства, полученные ранее в качестве предоплаты по контракту в сумме почти 6,5 млн грн.

Однако указанные обязательства завод в добровольном порядке не исполнил.

Военная прокуратура подала иск в суд, требуя взыскать с завода 6,5 млн грн, а также штрафные санкции в размере 3,3 млн грн за просрочку изготовления и поставки военной техники.

Суд согласился с доводами прокурора о наличии оснований для возврата этих сумм и удовлетворил иск в полном объеме.

Как сообщалось, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 5 человек, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директора завода и его заместителя.

За директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива внесли залог в 2 млн грн, он вышел на свободу.

Украинская правда