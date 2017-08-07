Суд оштрафовал Львовский бронетанковый на 9,8 млн

653 просмотра
Понедельник, 7 августа 2017, 22:49

Хозяйственный суд Киева принял решение взыскать с государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" в бюджет Украины 9,8 млн грн.

Таким образом суд удовлетворил иск военной прокуратуры Западного региона, сообщает сайт прокуратуры.

В декабре 2015 года Минобороны и завод заключили договор по изготовлению и поставке оборонному ведомству 10 тактических боевых колесных машин "Дозор-Б" для использования в зоне АТО.

В связи с превышением суммы средств, перечисленных Министерством обороны Украины над фактическими затратами завода на изготовление и поставку продукции, исполнитель (ГП "Львовский бронетанковый завод") должен был вернуть заказчику средства, полученные ранее в качестве предоплаты по контракту в сумме почти 6,5 млн грн.

Однако указанные обязательства завод в добровольном порядке не исполнил.

Военная прокуратура подала иск в суд, требуя взыскать с завода 6,5 млн грн, а также штрафные санкции в размере 3,3 млн грн за просрочку изготовления и поставки военной техники.

Суд согласился с доводами прокурора о наличии оснований для возврата этих сумм и удовлетворил иск в полном объеме.

Как сообщалось, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 5 человек, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директора завода и его заместителя.

За директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива внесли залог в 2 млн грн, он вышел на свободу.

Украинская правда

Темы: суд армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Адвокат считает, что Чийгоза в Крыму посадят так, чтоб "торговаться" 7 августа 2017, 18:10
Депортированному из Крыма не прекратили исполнительное производство 7 августа 2017, 17:38
Романюк объяснил, почему отказался избираться в новый ВСУ 7 августа 2017, 16:33
powered by lun.ua
Главные новости
Нафтогаз увеличит размер иска к Газпрому в Стокгольмском арбитраже
Гендиректор "Укрспецэкспорта" заработал за месяц более миллиона гривен
ГПУ завершила следствие в отношении мэра Бучи
Снайпер боевиков убил украинского военного возле Марьинки
Все новости
История

Украинский ученик Лютера: Станислав Ореховский-Роксолан

Город

Как на улицах Киева появились рисунки на плитках