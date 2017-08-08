В Пакистане из-за взрыва пострадали 22 человека
В Пакистане в результате взрыва в понедельник, по меньшей мере, 22 человека получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Взрыв произошел в городе Лахор на востоке страны. Взорвалась бомба, которая была заложена в грузовике с фруктами. Сейчас эксперты изучают обломки.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
В прошлом месяце в Лахоре террорист-смертник из группировки пакистанских талибов убил, по меньшей мере, 25 человек. Среди погибших было много полицейских.
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