В Пакистане из-за взрыва пострадали 22 человека

В Пакистане в результате взрыва в понедельник, по меньшей мере, 22 человека получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Взрыв произошел в городе Лахор на востоке страны. Взорвалась бомба, которая была заложена в грузовике с фруктами. Сейчас эксперты изучают обломки.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

В прошлом месяце в Лахоре террорист-смертник из группировки пакистанских талибов убил, по меньшей мере, 25 человек. Среди погибших было много полицейских.