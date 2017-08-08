В Славянске задержан боевик "ДНР", который скрывался в РФ

В Славянске полиция задержала боевика "ДНР", который три года скрывался в России.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В апреле 2014 года местный житель 1958 года был завербован своим сыном, который в то время возглавлял "разведроту". Отца он пристроил в "строительной бригаде".

"Во время оккупации города задержанный активно помогал боевикам "закрепиться": рыл окопы, крыл блиндажи. Кроме этого, имея в распоряжении коммунальную технику: тракторы и экскаваторы, рыл могилы для "однополчан", - говорится в сообщении.

После освобождения региона мужчина бежал в РФ, а его сын в составе группировки "ДНР" - в Донецк. Последний находится в розыске.

Через три года мужчина вернулся в Славянск - незаконно пересек границу и на попутках приехал в город. Там более двух месяцев прятался в подвале своего домовладения и ночью выходил за продуктами.

Как только оперативники получили информацию о местонахождении разыскиваемого, сразу задержали его.

Относительно злоумышленника открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.