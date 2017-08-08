США направят в Эстонию 150 десантников на период учений "Запад-2017"

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Вторник, 8 августа 2017, 03:27

На время российско-белорусских учений "Запад-2017" США направят в Эстонию роту воздушных десантников.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По сообщению главного штаба Сил обороны Эстонии, 150 военнослужащих прибудут уже в конце августа.

Как известно, совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2017"запланированы на 14-20 сентября.

Глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков заявлял, что в них примут участие в общей сложности 12700 военнослужащих, на территории Белоруссии будет около 10200 солдат, из которых примерно 3 тысячи будут представителями РФ.

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что Россия может использовать военные учения с Беларусью "Запад-2017" против Украины и Европы.

Командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял по этому поводу: "Есть опасения, что речь идет о "Троянском коне". В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении". Страны восточной Европы опасаются, что Россия может оставить в Беларуси вооружение для других операций.

Темы: США Росcия Эстония
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