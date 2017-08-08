Возле берегов Греции спасены 128 мигрантов
В понедельник, 7 августа, береговая охрана Греции в ходе двух операций спасла 128 мигрантов в Эгейском море.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Сначала греческая береговая охрана спасла 54 беженцев, которые плыли в резиновой лодке в восточной части Эгейского моря.
Кроме того, еще 74 мигранта, которые также плыли в резиновой лодке, были спасены около острова Хиос.
В прошлом месяце Европейская комиссия выделила Греции 200 миллионов евро, чтобы страна могла справиться с притоком десятков тысяч мигрантов и беженцев.
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