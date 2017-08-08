Возле берегов Греции спасены 128 мигрантов

37 просмотров
Вторник, 8 августа 2017, 04:41

В понедельник, 7 августа, береговая охрана Греции в ходе двух операций спасла 128 мигрантов в Эгейском море.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Сначала греческая береговая охрана спасла 54 беженцев, которые плыли в резиновой лодке в восточной части Эгейского моря.

Кроме того, еще 74 мигранта, которые также плыли в резиновой лодке, были спасены около острова Хиос.

В прошлом месяце Европейская комиссия выделила Греции 200 миллионов евро, чтобы страна могла справиться с притоком десятков тысяч мигрантов и беженцев.

Темы: Греция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Греции в результате землетрясения погибли граждане Швеции и Турции 21 июля 2017, 11:05
Украинцы от землетрясения в Греции и Турции не пострадали – МИД 21 июля 2017, 10:17
Землетрясение в Эгейском море: У Консульства пока нет данных о пострадавших 21 июля 2017, 08:44
powered by lun.ua
Главные новости
ОБСЕ: За месяц в Луганской области ранены и убиты 7 мирных жителей
Нафтогаз увеличит размер иска к Газпрому в Стокгольмском арбитраже
Гендиректор "Укрспецэкспорта" заработал за месяц более миллиона гривен
ГПУ завершила следствие в отношении мэра Бучи
Все новости
Жара

Как избежать отравления в жару: эксперты назвали самые опасные продукты

Гастро-новости

Новые киевские заведения июля