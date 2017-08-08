Сутки в АТО: 18 обстрелов, 1 украинский военный погиб, двое ранены

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Вторник, 8 августа 2017, 06:51

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 18 раз открывали огонь, в том числе из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

"В конце суток, практически всю ночь продолжалось огневое противостояние в районах Авдеевки и на шахте Бутовка, что на Донецком направлении. Российско-оккупационные группировки использовали минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Украинские войска асимметрично ответили врагу", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики использовали запрещенные минометы калибра 82 мм возле Крымского и Трехизбенки. Около 22:00 террористы выпустили 6 мин калибра 120 мм по позициям ВСУ в районе Новотошковского.

На Приморском направлении бандиты били из минометов и гранатометов по украинским укреплениях в Новомихайловке, Чермалыке и Водяном. Кроме того, вечером, в результате гранатометного обстрела украинского опорного пункта в районе Талаковки двое военных получили ранения.

"Вечером и ночью на большинство обстрелов врага силы АТО отвечали плотным огнем. Нередко наш ответ был достаточно агрессивным и имел для противника фатальные последствия", - отмечается в сообщении.

Темы: АТО Донбасс Вооруженные силы
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