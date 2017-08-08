Розенблат сдал паспорта и не уйдет из БПП

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат не намерен покидать территорию Украины в случае одобрения парламентом его задержания и ареста и сдал свои паспорта.

Об этом он заявил в интервью Українським Новинам.

"Вы постоянно задаете этот вопрос. Повторяю, что паспортов у меня нет, возможности выехать за границу тоже нет, как собственно и желания избегать следствия, потому что я знаю, что невиновен", - сказал он.

По его словам, он владеет недвижимостью в Германии, но не намерен избегать следственных действий и противодействовать своему возможному аресту.

"Поэтому все мечты прокуроров о том, чтобы я выехал за границу, не сбудутся. Я еще раз повторяю, что я невиновен и никаких взяток не получал. Я все делал в рамках закона "О статусе народного депутата", - подчеркнул Розенблат.

Он обвинил следствие по его делу в провокации преступления и будет доказывать это в суде.

"Я знаю, что в любом случае будет открыто уголовного производство по статье 370 Уголовного кодекса (провокация преступления), по которой мы обвиняем сотрудников НАБУ. Уже сегодня я вижу сопротивление, потому что они понимают, что к ним будет очень много вопросов. Потому что нет никаких лиц, которых якобы я подкупал или пытался подкупить", - заявил он.

Отвечая на вопрос о фирмен его сестры, которая по данным следствия была создана для добычи и вывоза янтаря из Украины, он сказал:

"Кто ее создал, пусть и занимается ее судьбой. Фирму создали сотрудники НАБУ по каким-то данным моей сестры, которая никогда не знала об этой фирме. Второй вопрос - никаких документов она не оформляла и не давала никаких поручений, чтобы руководить этой компанией. Она была создана НАБУ для того, чтобы делать все по своему сценарию и они продолжают это осуществлять".

Депутат сообщил, что не готов сдать свой мандат, поскольку на период расследования дела такой возможности не существует.



Кроме этого, он не намерен выходить из политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Я считаю, что этот вопрос уже будет решен судом. Если я виновен, то да, если невиновен, то почему я должен это делать?", - сказал он.

По его словам, в рамках судебных решений следствием был допущен ряд ошибок и сейчас его адвокаты инициируют пересмотр решений.

Розенблат сообщил, что никаких следственных действий с его участием по делу не проводится.

Как известно, 18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир выбрала для Розенблатта мера пресечения в виде залога 7 млн ​​гривен, положила на него обязанность сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

САП сообщила, что Розенблат внес залог и надел электронный браслет.

Сам же Розенблат заявлял, что залог за него внесла семья.

Розенблат также подарил своей сестре часть квартиры, которая уже была арестована решением Соломенского районного суда Киева.