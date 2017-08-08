Кандидат в канцлеры Германии от "левых" выступила за смену курса в отношении РФ

Кандидат в канцлеры Германии от "левых" Сара Вагенкнехт поддержала высказывания лидера немецких либералов Кристиана Линднера о необходимости изменения курса в отношениях с Россией.

Об этом она заявила в интервью изданиям Funke Mediengruppe, опубликованном в ночь на 8 августа, сообщает Spiegel, передает Европейская правда.

По мнению Вагенкнехт, ради мира и безопасности в Европе следует немедленно вернуться к традиции "политики разрядки" в отношении России.

"Если СвДП ("Свободная демократическая партия") вспомнила про эти внешнеполитические традиции, это можно только приветствовать", - заявила она.

5 августа глава Свободной демократической партии Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Позже Линднер прояснил свою позицию, заявив, что его партия не признает незаконную аннексию Крыма. Но поскольку сейчас проблему оккупации решить не возможно, не стоит привязывать к нему другие вопросы, ведь иначе не удастся достичь прогресса в отношениях с Россией.

8 августа Линднер снова прояснил свою позицию относительно отношений с Россией и политики в отношении Крыма. В интервью изданию Bild политик заявил, что не выступает за "мягкий" курс в отношении Москвы.

"Мы не хотим смягчать санкции без шагов со стороны России. Москве нужно послать сигнал, что Россия будет иметь место в европейском доме, если она снова будет придерживаться правил внутреннего порядка", - отметил Линднер.

Линднер снова повторил свою позицию, что аннексия Крыма противоречит нормам международного права, но поскольку в долгосрочной перспективе не будет найдено решение, "этот конфликт надо заморозить".

"Так можно проверить, хочет ли Россия изменить свою империалистическую и агрессивную политику в менее критичных местах. Если же нет, и это случилось на выходных (были введены санкции против РФ из-за скандала с турбинами Siemens, - Ред.), санкции должны быть усилены, а не отменены", - добавил Линднер