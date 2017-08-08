У Клименко утверждают, что прокуратура незаконно обошлась с его вагонами
Акционеры компании экс-министра доходов и сборов Александра Клименко "Юнисон Групп" заявляют, что прокуратура не имела права передавать в ПАО "Укрзализныця" 1 тыс. полувагонов, принадлежащих компании.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление, распространенное компанией 7 августа вечером.
По словам акционеров, в своем заявлении о передаче вагонов главный военный прокурор Анатолий Матиос ссылается на "некое решение" Печерского райсуда Киева, о котором акционеры и адвокаты "Юнисон Групп" ничего не знают.
"Ни акционеры, ни адвокаты "Юнисон Групп" не проинформированы о времени и месте такого судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о передаче принадлежащих "Юнисон Групп" на основании права частной собственности полувагонов в пользование ПАО "Укрзализныця", - говорится в заявлении.
В частности акционеры "Юнисон Групп" жалуются, что им не был направлен текст такого решения.
В связи с этим, говорится в заявлении, юристы акционеров "Юнисон Групп" направили публичные запросы о правомерности передачи полувагонов на имя глав Печерского райсуда Киева и правления "Укрзализныци" и в ближайшее время ожидают получить ответы на них.
Также акционеры компании настаивают на публичном отчете "Укрзализныци" о том, какой орган управления или должностное лицо приняло решение о получении этих полувагонов, а также "обращают внимание украинской и европейской общественности на факты вопиющего давления на собственников украинского бизнеса".
"У акционеров компании есть все основания полагать, что публичные заявления о передаче полувагонов являются всего лишь частью рейдерской атаки, которая совершается по отношению к активам "Юнисон Групп" со стороны военной прокуратуры Украины", - говорится в заявлении.
Юристы также обратились с запросом к "Укрзализныце" и Мининфраструктуры с требованием предоставить информацию, действительно ли арестованные полувагоны переведены в пользование "Укрзализныци" Главной военной прокуратурой.
Согласно заявлению, в настоящее время юристы оспаривают решение об аресте имущества в судах. Действия военной прокуратуры также будут оспорены в судебном порядке.
Как сообщалось, 4 августа главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство передало "Укрзализныце" тысячу арестованных полувагонов, принадлежавших компании, связанной с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.
По словам председателя правления УЗ Войцеха Балчуна, до конца года тысяча полувагонов, переданных в парк "Укрзализныци" прокуратурой, принесут компании 170 млн гривен прибыли.
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