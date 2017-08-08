Ни один компьютер ВСУ не был заражен вирусом Petya - Генштаб

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Вторник, 8 августа 2017, 12:46

Компьютеры Вооруженных сил Украины не поддались воздействию вируса Petya.

Об этом заявил на брифинге начальник войск связи Вооруженных сил Украины - начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко, передает "УНИАН"..

"Ни один компьютер и автоматизированное рабочее место в Вооруженных силах Украины, по официальным данным, этим вирусом заражено не было", - заверил он.

Как известно, 27 апреля ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya. Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот ЧАЭС.

Служба безопасности Украины заявляла о причастности спецслужб России к атаке вируса Petya.A в Украине и мире.

Темы: Генштаб
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