Под Верховным судом Крыма задержали крымскотатарского активиста

Российские полицейские задержали крымскотатарского активиста Сервера Караметова, который вышел на акцию протеста к Верховному суду Крыма.

Об этом сообщил в Facebook глава Центральной избирательной комиссии курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"Полицейские задержали Сервер агъа Караметова с одиночного пикета", - написал он.

Активист держал плакат с надписью: "Путин и (Аксёнов), наши дети (Ахтем Чийгоз) не террористы!"

Он требовал под зданием суда, где проходит заседание по Ахтему Чийгозу, чтобы оккупанты немедленно отпустили незаконно задержанного.

У той же час адвокат Еміль Курбедінов написав у Facebook, що в затриманого Караметова порушена координація рухів, і він може рухати руками і тілом лише ривками.

За словами юриста, поліцейські хочуть подати таку поведінку активіста як непокору владі, мовляв, виривався.

Зараз для Караметова вимагають перекладача.

Как известно, 8 августа в Верховном суде Крыма проходит судебное заседание по делу в отношении одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза.

7 августа заседание по делу Чийгоза перенесли на 8 августа в связи с тем, что здание Верховного суда Крыма было обесточено.

Прокурор попросила для Ахтема Чийгоза 8 лет лишения свободы.

Украинская правда