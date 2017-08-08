Под Верховным судом Крыма задержали крымскотатарского активиста
Российские полицейские задержали крымскотатарского активиста Сервера Караметова, который вышел на акцию протеста к Верховному суду Крыма.
Об этом сообщил в Facebook глава Центральной избирательной комиссии курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.
"Полицейские задержали Сервер агъа Караметова с одиночного пикета", - написал он.
Активист держал плакат с надписью: "Путин и (Аксёнов), наши дети (Ахтем Чийгоз) не террористы!"
Он требовал под зданием суда, где проходит заседание по Ахтему Чийгозу, чтобы оккупанты немедленно отпустили незаконно задержанного.
У той же час адвокат Еміль Курбедінов написав у Facebook, що в затриманого Караметова порушена координація рухів, і він може рухати руками і тілом лише ривками.
За словами юриста, поліцейські хочуть подати таку поведінку активіста як непокору владі, мовляв, виривався.
Зараз для Караметова вимагають перекладача.
Как известно, 8 августа в Верховном суде Крыма проходит судебное заседание по делу в отношении одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза.
7 августа заседание по делу Чийгоза перенесли на 8 августа в связи с тем, что здание Верховного суда Крыма было обесточено.
Прокурор попросила для Ахтема Чийгоза 8 лет лишения свободы.
Украинская правда
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