Среди беженцев в Украине много россиян и сирийцев – УВКБ ООН
По состоянию на январь 2017 года 3302 иностранцев имеют статус беженца в Украине.
Об этом говорится в отчете управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
Указывается, что с 3302 получивших статус беженца 1904 мужчины, 805 женщин, 593 - дети.
Большинство беженцев являются выходцами из Афганистана, Сирии, Армении, Азербайджана, России и Сомали, они в основном проживают в Киеве, Одессе, Харькове и Закарпатье.
По состоянию на январь текущего года ожидают получения статуса беженца еще 6573 иностранца.
"Несмотря на большой приток беженцев и мигрантов средиземноморским и балканским маршрутам, в настоящее время нет свидетельств существенного увеличения количества вновь прибывших в Украину. Более того, после четырех лет со стабильным количеством прибывших в 2016 году количество новых искателей убежища уменьшилась более чем на половину, то есть с 1433 новых заявителей в 2015 до 656 в 2016 г", - говорится в отчете.
Украинская правда
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