В Украине можно будет жениться и зарегистрировать детей через интернет

В Украине до конца года заработают сервисы, которые позволят жениться онлайн и так же зарегистрировать детей.



Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.



"Внедрение электронных услуг - один из приоритетов правительства, поэтому Государственное агентство по вопросам электронного управления плодотворно работает в этом направлении. До конца года планируется ввести еще ряд онлайн-сервисов. В частности, регистрация ребенка и брака онлайн", - написал он.



По его словам сейчас наибольшей популярностью пользуется электронная услуга по открытию ФЛП.



"Да, с помощью онлайн-сервиса уже открыто 1211 ФЛП", - сообщил он.



Он также посоветовал, что украинцам стоит оформлять электронную подпись.



"Следует добавить, что широкому распространению электронных услуг способствует обеспечению украинцев надежными средствами электронной идентификации. Пока в Украине таким средством является электронная цифровая подпись (ЭЦП). Поэтому я посоветовал бы всем украинцам, которые еще не имеют ЭЦП, оформлять ее", - написал он.



"С осени начнется выдача внутренних паспортов в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью (ЭЦП), а к концу года в Украине заработает MobileID (ЭЦП на SIM-карте)", - добавил Гройсман.



Украинская правда