E-браслет теперь следует дезинфицировать и фотографировать перед надеванием

Министерство внутренних дел обязало полицейских проводить санитарную обработку электронных браслетов слежения перед закреплением их на теле подозреваемых или обвиняемых.

Об этом говорится в новом Порядке применения электронных средств контроля, зарегистрированном в Министерстве юстиции 14 июля, сообщают "Українські новини".

Предыдущий Порядок применения электронных браслетов действовал с августа 2012 года.

По новым правилам, полицейский, который закрепляет электронный браслет на теле подозреваемого, обязан сфотографировать его и переслать фотографию в цифровом формате ведомственной электронной почтой на электронный адрес уполномоченного подразделения.

Кроме того, закрепление электронного браслета осуществляется лицом того же пола, что и подозреваемый, а закрепление браслета на теле несовершеннолетнего осуществляется в присутствии его родителей или законных представителей.

Также перед закреплением электронного браслета обязательно осуществляется его санитарная обработка.

Браслет закрепляется на теле подозреваемого в самом узком месте голени или запястья так, чтобы не допустить существенного нарушения нормального уклада жизни лица, избежать значительных неудобств во время его ношения.

Как известно, Национальная полиция использует для контроля за подозреваемыми и обвиняемыми 97 из 506 электронных браслетов слежения, находящихся на балансе правоохранительного органа.

В последнее время суды обязали надеть электронные браслеты на ряд чиновников, в частности на отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, депутатов Верховной Рады Борислава Розенблата (внефракционный) и Максима Полякова ("Народный фронт").