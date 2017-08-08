E-браслет теперь следует дезинфицировать и фотографировать перед надеванием

1046 просмотров
Вторник, 8 августа 2017, 15:44

Министерство внутренних дел обязало полицейских проводить санитарную обработку электронных браслетов слежения перед закреплением их на теле подозреваемых или обвиняемых.

Об этом говорится в новом Порядке применения электронных средств контроля, зарегистрированном в Министерстве юстиции 14 июля, сообщают "Українські новини".

Предыдущий Порядок применения электронных браслетов действовал с августа 2012 года.

По новым правилам, полицейский, который закрепляет электронный браслет на теле подозреваемого, обязан сфотографировать его и переслать фотографию в цифровом формате ведомственной электронной почтой на электронный адрес уполномоченного подразделения.

Кроме того, закрепление электронного браслета осуществляется лицом того же пола, что и подозреваемый, а закрепление браслета на теле несовершеннолетнего осуществляется в присутствии его родителей или законных представителей.

Также перед закреплением электронного браслета обязательно осуществляется его санитарная обработка.

Браслет закрепляется на теле подозреваемого в самом узком месте голени или запястья так, чтобы не допустить существенного нарушения нормального уклада жизни лица, избежать значительных неудобств во время его ношения.

Как известно, Национальная полиция использует для контроля за подозреваемыми и обвиняемыми 97 из 506 электронных браслетов слежения, находящихся на балансе правоохранительного органа.

В последнее время суды обязали надеть электронные браслеты на ряд чиновников, в частности на отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, депутатов Верховной Рады Борислава Розенблата (внефракционный) и Максима Полякова ("Народный фронт").

Темы: законодательство полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Что спасет жилищно-коммунальное хозяйство 8 августа 2017, 12:18
Новый закон о КС вступил в силу 3 августа 2017, 10:06
Нужна ли судам антикоррупционная палата? 3 августа 2017, 10:06
powered by lun.ua
Главные новости
НАБУ расследует три производства в отношении служащих НАПК
Более 400 тысяч украинцев просили убежища в России с 2014 года – ООН
В Нацгвардии рассказали, для чего объявили дополнительный призыв
Саакашвили заскочил в Вильнюс, Украина готова забрать его паспорт
Все новости
Чернобыль

"Чермет": отрывок из книги писателя и исследователя Маркиана Камыша

Где провести август

5 лучших текстов БЖ о вечеринках, тусовках и клубах