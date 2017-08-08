Свидетелей по "делу Чийгоза" будут судить в Украине

Прокуратура Крыма направила в суд обвинительные акты относительно двух экс-депутатов Верховной Рады АРК, выступивших свидетелями обвинения в "деле Ахтема Чийгоза".

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на информацию, полученную в прокуратуре АРК.

Согласно данным правоохранителей, речь идет о двух бывших депутата Верховной Рады Крыма Сергее Цекове и Ольге Ковитиди. Они обвиняются в государственной измене.

"Мы видим очередное ложное обвинение и притеснение за политические взгляды. Поскольку досудебное расследование продолжается, подробности допроса свидетелей не подлежат разглашению. Могу сказали только одно – гражданин Украины Ахтем Чийгоз участвовал в мирном митинге в поддержку территориальной целостности страны, не нарушая национального законодательства", – сказал прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Как сообщалось, одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.

‪1 августа завершилось судебное следствие, а 7 августа начались прения по делу Чийгоза, которое суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля".

Прокурор оккупационных властей Крыма Анастасия Супряга попросила у суда для Чийгоза 8 лет лишения свободы.