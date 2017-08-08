Саакашвили заявляет, что у Климкина есть российское гражданство

1025 просмотров
Вторник, 8 августа 2017, 16:11

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской обладминистрации Украины Саакашвили заявляет, что у министра иностранных дел Украины Павла Климкина есть российское гражданство.

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник.

"Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня", - написал он.

"Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь", - обратился он к президенту Петру Порошенко.

Как известно, Саакашвили приехал в Вильнюс, где ему предложили литовское гражданство.

Первый заместитель председателя Украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк в Киеве заявил, что при попытке пересечь украинскую границу пограничники изымут у Саакашвили паспорт гражданина Украины и не впустят его в страну.

Президент раньше Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

4 августа Саакашвили прилетел в Польшу. По его словам, он предъявил биометрический загранпаспорт Украины пограничникам. 8 августа Саакашвили выехал из Польши.

Грузинская прокуратура якобы обращалась и в Польшу по Саакашвили.

Украинская правда

Темы: Саакашвили гражданство Климкин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили заскочил в Вильнюс, Украина готова забрать его паспорт 8 августа 2017, 13:44
Саакашвили выехал из Польши – СМИ 8 августа 2017, 12:26
Саакашвили говорит, что въехал в Польшу по украинскому паспорту 7 августа 2017, 16:41
powered by lun.ua
Главные новости
НАБУ расследует три производства в отношении служащих НАПК
Более 400 тысяч украинцев просили убежища в России с 2014 года – ООН
В Нацгвардии рассказали, для чего объявили дополнительный призыв
Саакашвили заскочил в Вильнюс, Украина готова забрать его паспорт
Все новости
Чернобыль

"Чермет": отрывок из книги писателя и исследователя Маркиана Камыша

Где провести август

5 лучших текстов БЖ о вечеринках, тусовках и клубах