Саакашвили заявляет, что у Климкина есть российское гражданство

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской обладминистрации Украины Саакашвили заявляет, что у министра иностранных дел Украины Павла Климкина есть российское гражданство.



Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник.



"Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня", - написал он.



"Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь", - обратился он к президенту Петру Порошенко.



Как известно, Саакашвили приехал в Вильнюс, где ему предложили литовское гражданство.



Первый заместитель председателя Украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк в Киеве заявил, что при попытке пересечь украинскую границу пограничники изымут у Саакашвили паспорт гражданина Украины и не впустят его в страну.



Президент раньше Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.



4 августа Саакашвили прилетел в Польшу. По его словам, он предъявил биометрический загранпаспорт Украины пограничникам. 8 августа Саакашвили выехал из Польши.



Грузинская прокуратура якобы обращалась и в Польшу по Саакашвили.



Украинская правда