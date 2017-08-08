Варшава в сентябре примет решение по изображению Львова в паспортах

Окончательное решение о том, какие изображения будут размещены в новом польском паспорте, будет принято в сентябре.

Об этом сообщили в МВД Польши, передает Gazeta Prawna.

В ведомстве отметили, что интернет-голосование по поводу мотивов, изображенных на страницах нового паспорта, носит характер общественного обсуждения.

"Представленные мотивы указывают на фигуры, события, места и символы, связанные с восстановлением независимости Польши в 1918 году. Еще раз подчеркиваем, что никакого решения пока не принято. Сейчас трудно предсказать, какие изображения будут выбраны", - сообщили в МВД Польши, комментируя протест Литвы и Украины о возможном размещении в паспортах изображений Вильнюса и Львова.

Напомним, в следующем году к столетию независимости в Польше будет выпущен паспорт в новому дизайне. На его страницах, среди других изображений, будет Мемориал орлят во Львове.

Также в сети продолжается народное голосование за другие изображения. Среди предложенных вариантов – расположенные в Вильнюсе Святые ворота, известные как Ворота Рассвета или Острая брама.

Литва на прошлой неделе отреагировала на эту инициативу. Глава МИД вызвал временного посла Польши и предупредил, что такого быть не должно.

В понедельник в Министерстве иностранных дел Украины вручили ноту протеста послу Польши в Украине Яну Пекло, сообщив, что последние действия Варшавы негативно повлияют на двусторонние отношения.

Подробнее о конфликте читайте в материале ЕвроПравды: "Скандал по паспорту: достаточно ли отреагировала Украина на польскую провокацию".