Суду рассказали, что Поляков не сдал паспорта и все еще без браслета

Народный депутат от Народного фронта Максим Поляков отказался сдать на хранение два загранпаспорта.



Об этом в Соломенском райсуде Киева заявил прокурор САП Максим Кравченко, сообщает Укринформ.



Решение о необходимости сдать паспорта принял Соломенский райсуд 21 июля.



"Установлены открытые, умышленные нарушения (нескольких процессуальных обязанностей, возложенных на Полякова судом - ред.). Просим удовлетворить ходатайство о взыскании с Полякова залога в 304 тысячи гривень в доход государства", - подчеркнул Кравченко.



Также, по его словам, Поляков не сообщил органам досудебного следствия, прокурору и суду о своей поездке в Черкассы по своим делам.



Он также напомнил, что "Поляков не дал возможность закрепить на своем теле электронное средство контроля".



Как известно, Соломенский районный суд во вторник продолжил рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании с народного депутата Максима Полякова залога в размере 304 тысяч гривен.



Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысяч гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

25 июля Поляков внес залог, электронный браслет он не надел.

3 августа детективы НАБУ заявили, что многократно и разными способами информировали Полякова о необходимости явиться для исполнения решения суда и надеть электронный браслет, поскольку нардеп его до сих пор не выполнил.

Поляков заявляет, что "юридически" ему не предлагали надеть браслет.