Суд арестовал недвижимость, BMW и даже часы Полякова

Соломенский районный суд Киева наложил арест на всю недвижимость, которой владеет депутат Верховной Рады Максим Поляков, а также на автомобиль BMW, деньги и часы.

Об этом один из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил "Українським новинам".

"Суд наложил арест лишь на часть его имущества. Насколько помню, арестован автомобиль, деньги, вся его недвижимость согласно декларации и реестру имущественных прав", – сказал он.

По словам прокурор САП, суд отказался арестовать имущество, которое находится в совместной собственности Полякова.

Как известно, нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря, как и исключенный из фракции БПП Борислав Розенблат. Парламент дал согласие на привлечение их к ответственности.

Полякова подозревают в получении $7500 взятки при посредстве помощницы.



Соломенский райсуд Киева избрал для Полякова залог в 304 тысяч гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.



25 июля Поляков внес назначенный судом залог, но надевать электронный браслет отказывается, паспорта он также не сдал.



Поэтому САП попросила суд взыскать в госбюджет залог, внесенный Поляковым. Это ходатайство также рассматривает Соломенский райсуд.