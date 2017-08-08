Власенко: Геращенко в суде проиграл дело против Тимошенко

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Вторник, 8 августа 2017, 17:44

Подольский районный суд Киева отказал народному депутату из "Народного фронта" Антону Геращенко в удовлетворении его иска против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Об этом сообщил член фракции "Батькивщина" Сергей Власенко на своей странице в Facebook.

Геращенко подавал иск о защите его чести и достоинства против Юлии Тимошенко.

"Он просил признать неправдивой информацию о том, что он сотрудничал с Геннадием Кернесом", - написал Власенко.

 

В решении суда сказано: "В удовлетворении иска Геращенко к Тимошенко Юлии Владимировны, ООО "Телекомпания "Всемирная информационная служба" о признании недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, отказать полностью ".

"Таким образом, было признано, что Антон Геращенко сотрудничал с Кернесом и Партией регионов", - написал он.

Украинская правда

Темы: Тимошенко суд Геращенко
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