Власенко: Геращенко в суде проиграл дело против Тимошенко

Подольский районный суд Киева отказал народному депутату из "Народного фронта" Антону Геращенко в удовлетворении его иска против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.



Об этом сообщил член фракции "Батькивщина" Сергей Власенко на своей странице в Facebook.



Геращенко подавал иск о защите его чести и достоинства против Юлии Тимошенко.



"Он просил признать неправдивой информацию о том, что он сотрудничал с Геннадием Кернесом", - написал Власенко.



В решении суда сказано: "В удовлетворении иска Геращенко к Тимошенко Юлии Владимировны, ООО "Телекомпания "Всемирная информационная служба" о признании недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, отказать полностью ".



"Таким образом, было признано, что Антон Геращенко сотрудничал с Кернесом и Партией регионов", - написал он.



Украинская правда