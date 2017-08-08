По делу о хищении на проекте "Стена" задержали 6 чиновников

Шесть человек задержали правоохранители в деле по факту растраты денег госбюджета Украины, выделенных так проект "Стена".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как известно, "Стена" - это проект по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республике Крым.

Среди задержанных - должностные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков.

Всех их во вторник вечером доставляют в Национальное антикоррупционное бюро в Киеве для вручения письменных сообщений о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.5 ст.191, ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины.

"Для выяснения обстоятельств совершения преступления детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия (обыски) в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове. Параллельно осуществляется оценка собранных доказательств и решается вопрос о задержании других лиц", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В НАБУ напомнили, что расследование в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета при реализации проекта "Стена" детективы осуществляют с марта 2016 года.

Предварительная квалификация - ч. 5 ст.191 УК, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.210 УК Украины. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн.

Детективы Бюро инициировали ряд судебных экспертиз, непосредственно выезжали на границу, с привлечением экспертов осуществляли досмотр участков с целью объективной оценки фактического объема выполненных работ и сопоставления их с данными, которые содержатся в актах приема-передачи выполненных работ.

Украинская правда