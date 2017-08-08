"Опоблок", "Видродження" и "Воля народа" пропустили 80% голосований в ВР

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Вторник, 8 августа 2017, 18:58

Депутаты "Видродження", "Воля народа" и "Оппоблока" пропустили 80% голосований в течение 6 сессии Верховной Рады.

Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает пресс-служба организации.

Так, за время работы 6 сессии один депутат "Волі народу" в среднем участвовал только в 24% (478) голосований, "Оппоблока" - 23% (470), "Видродження" - 21% (430).

Кошель рассказал, что лидерами по участию в голосованиях ВР являются три парламентские политические силы: кроме фракций коалиции (БПП и НФ), высокие показатели участия в голосованиях у "Самопомочи".

"Так, в течение 6 сессии ВРУ один депутат "Самопомочи" в среднем принял участие в 68% голосований (1371 с 2020 всего), БПП - 63% (1263), НФ - 61% (1234). То есть, депутат проголосовал "за", "против" или "воздержался"", - сообщает КИУ.

Согласно сообщению, низкие показатели голосований в ВО "Батькивщина" - 48% (977), РПЛ - 48% (962) и внефракционных депутатов - 34% (683).

Ранее КИУ назвал ТОП-10 прогульщиков Рады.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада Украина
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