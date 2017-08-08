Вооружение ВСУ вышло из строя: 2 военных погибли и 5 ранены

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Вторник, 8 августа 2017, 19:50

Двое украинских военных погибли и пятеро получили ранения в результате того, что одно из вооружений ВСУ вышло из строя.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Около 4 утра, незаконные вооруженные формирования начали обстрел украинских укреплений неподалеку Марьинки. В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнем. В ходе этого противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось. В результате трагического инцидента 2 украинских военных погибли, 5 - получили ранения", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что по указанному факту работают органы правопорядка.

Кроме того, во вторник на Луганском направлении, боевики били из минометов калибра 82 миллиметра по позициям ВСУ неподалеку Троицкого. А в районе Новозвановки использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Также БМП боевиков работала по опорным пунктам сил АТО на подступах к Чермалыку, что на Приморском направлении.

"Стоит добавить, что в случае активизации агрессии врага с систематическим применением тяжелого вооружения, что приводит к потерям среди украинских бойцов, руководство АТО оставляет за собой право на подведение к линии разграничения и применения нашей тяжелой техники и артиллерии. При необходимости Вооруженные Силы Украины готовы не только сохранить определенную мирными соглашениями линию разграничения, но и заставить врага придерживаться выполнения первого и второго пункта Минских соглашений ", - сказано в сообщении.

Украинская правда

Темы: Вооруженные силы АТО
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