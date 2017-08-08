Суд по изъятию внесенного Поляковым залога состоится 18 августа

Соломенский райсуд Киева продолжит рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании в доход государства внесенного нардепом "Народного фронта" Максимом Поляковым залога на следующий день после рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты парламентария на меру пресечения.



Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в начале заседания адвокаты Полякова просили суд отложить рассмотрение ходатайства об изъятии залога в связи с тем, что на 17 августа запланировано заседание Апелляционного суда Киева, куда защита подала жалобу на меру пресечения для Полякова, включающую залог и ношение электронного браслета.



Адвокаты аргументировали это тем, что в случае, если Соломенский суд удовлетворит ходатайство прокуроров об изъятии залога, а Апелляционный – жалобу стороны защиты, то может возникнуть неразрешимая ситуация с залогом нардепа, поскольку, по их словам, нет юридического механизма возвращения залога после того, как его взыскали в доход государства.



В ходе заседания Соломенского райсуда во вторник заслушали двух из трех свидетелей по просьбе прокурора. Третий свидетель, по словам прокуроров, находится за пределами Киева.

Сторона защиты настояла на том, чтобы заслушать третьего свидетеля. Судья согласилась с ними в этом вопросе и назначила следующее судебное заседание на 18 августа в 10:00.



Как сообщалось, Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.



Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 19 июня 2017 года задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов Полякова и Розенблата. Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.



21 июля Соломенский райсуд Киева избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств. Так, он обязан носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани (Черкасская обл.) без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать все свои заграничные паспорта. Мера пресечения действует до 19 августа.



25 июля парламентарий внес определенный судом залог, но до сих пор не исполнил решение суда в части обязательства носить электронный браслет и не сдал свои заграничные паспорта.