Князев: Россия в этом году сослала в Украину 29 "воров в законе"

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Вторник, 8 августа 2017, 22:00

Председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в течение последних 7 месяцев Россия сослала в Украину 29 "воров в законе".

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Последнее задержание в международном аэропорту "Борисполь" еще раз подтвердило, что Россия засылает "воров в законе". После допроса задержанного в "Борисполе", а затем выдворенного из страны вора в законе по кличке "Пецо", мы получили четкий ответ - им дана команда дестабилизировать криминогенную ситуацию в нашем государстве", - сказал он.

В то же время, как сообщает пресс-служба Нацполиции, в течение недели - с 13 по 23 июля - 91 иностранеца обличили в совершении уголовных преступлений, семнадцати из них сообщено о подозрении.

По 24 лицам применены меры, из которых содержание под стражей - 8, домашний арест - 4.

Также доказана причастность иностранцев к двум умышленным убийствам, одному тяжкому телесному повреждению, разбою и двум грабежам.

По всем этим преступлениям лицам сообщено о подозрении.

Украинская правда

Темы: МВД Росcия
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