В Финляндии исчезли 37 украинцев - СМИ
В городке Тууповаара в Финляндии пропали 37 украинцев и 3 эстонцев, которые прибыли на заработки.
Об этом пишет финская телерадиокомпания Yle.
37 украинце и 3 эстонцев прибыли в Финляндию на сезонные заработки — сбор лесной ягоды. После прибытия к месту работ на севере страны, близ города Ююка, в последний момент их размещение было отменено.
"Цепочка странных событий началась 30 июля, когда секретарю местного охотничьего клуба Суло Сухонену позвонили и сообщили, что группа иностранных сборщиков ягод нуждается во временном размещении", - пишет Yle.
Сборщиков привезли в домик охотничьего клуба в Тууповаара. В течении недели местные жители помогали группе с питанием.
8 августа, когда управляющий домиком Суло Сухонен, вместе с полицией прибыл к домику клуба, выяснилось, что сборщиков увезли.
"На дороге я увидел следы микроавтобуса, и понял, что в доме никого не будет", – рассказывает Сухонен.
Местонахождение группы сейчас неизвестно. Также нет сведений о том, кто их привёз и увёз.
Никто из "ягодных оптовиков", с которыми новостной службе Yle удалось связаться, ничего не знает об этой группе сборщиков. Полиция их искать не намерена.
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