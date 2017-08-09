В результате землетрясения в Китае погибло 13 человек

Землетрясение в Китае унесло жизни 13 человек, 175 получили травмы.

Об этом сообщает CGTN.



Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло 8 августа в Округе Цзючжайгоу китайской провинции Сычуань на глубине 20 км. По данным местных властей, по меньшей мере 13 человек погибли и 175 пострадали.

Из пострадавших районов власти эвакуировали порядка 31,5 тыс. туристов. После землетрясения было зафиксировано еще более 770 повторных толчков, спасательные работы продолжаются.

Фото: Sichuan TV