В НАТО осудили визит Путина в непризнанную Абхазию

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Среда, 9 августа 2017, 08:12

В НАТО осудили визит президента России Владимира Путина в непризнанную республику Абхазию в девятую годовщину вооруженной агрессии РФ против Грузии.

Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда.

"Визит президента Путина в грузинский регион Абхазия в девятую годовщину вооруженного конфликта подрывает попытки международного сообщества найти мирное и согласованное решение конфликта", - заявил представитель Альянса в комментарии агентству.

Также поездку российского лидера раскритиковал МИД Грузии. Ведомство заявило, что визит российского лидера является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии.

" Подобное циничное действие на девятую годовщину августовской войны служит узакониванию с российской стороны насильственного изменения государственных границ суверенного государства путем военной агрессии, этнической чистки, и оккупации. Этим ходом Кремль также безрезультатно старается поддержать, и легитимировать свои оккупационные режимы", - отмечается в заявлении, которое приводит агентство "Грузия Online".

Как сообщает "РИА Новости", Путин прибыл в Абхазию накануне, этот визит стал первым с 2013 года. Российский президент встретился с лидером непризнанной республики Раулем Хаджимбою, заявив, что между Москвой и Сухуми сложились "совершенно особые отношения".

Темы: Путин Росcия Грузия НАТО
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